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Заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины МГМУК имени Сеченова Евгений Ачкасов заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, освобождённые из исправительной колонии, соблюдали в неволе режим, поэтому тюрьма для их формы не стала такой катастрофичной.

Не могу сказать, что тюрьма пошла на пользу, но она не так катастрофична, как восстанавливаться после травмы, — отметил врач в эфире НТВ. По его словам, они смогут вернуться в...