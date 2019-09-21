Александр Точилин Александр Точилин Фото: tochilin.aleksandr/instagram.com

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу в гостях над московским «Динамо» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги.

Для нас очень важна была победа с учётом турнирной таблицы. Мы приехали играть на победу, и я благодарен ребятам, что сумели вырвать три очка в такой сложной игре, — сказал Точилин на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, 45-летний наставник отметил игру соперника во втором тайме.

После перерыва мы были готовы к заменам. Но надо отдать должное «Динамо», команда начала играть агрессивно. При счёте 2:2 удача качалась то в одну сторону, то в другую. Но нам сегодня, видимо, нужна была больше, — резюмировал он.

Как писал News.ru, ФК «Сочи» не планирует подписывать контракт с Александром Кокориным.

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