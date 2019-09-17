https://static.news.ru/photo/3cfa161c-d922-11e9-b039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольный клуб «Сочи» не планирует подписывать контракт с Александром Кокориным. Об этом корреспонденту News.ru сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Мы не рассматриваем этот вариант, трансферное окно закрыто, — сказал News.ru Рубашко.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 17 сентября покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению. Вместе с ними колонию покинул брат Кокорина — Кирилл. Все они отбывали наказание в колонии на территории Белгородской области. Ранее News.ru писал, что Кокорин подписал новый контракт с футбольным клубом «Зенит».