Тренеру «Локомотива» понравилась игра команды в матче с ЦСКА

https://static.news.ru/photo/ca3d3110-c79e-11ea-b80c-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич остался доволен игрой против ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России. По его словам, команда оставила на поле сердце.

Это было московское дерби, обеим командам нужна была победа. В какие-то моменты игра была интересна для болельщиков, тем не менее это футбол. Особенно последние 20—​25 минут, когда игроки оказывались 5 на 5 в разных участках футбола — это мне не по душе. Но мне понравилось, как «Локо» играл, они оставили сердца на поле, бились за каждый мяч. Если мы будем играть так, невозможно не побеждать, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Он отметил, что для коллектива эта игра стала хорошим уроком, чтобы вкладывать такой накал страсти.

Мы достигли одной цели — команда в любом случае будет играть в Лиге чемпионов, но мы не хотим выходить через квалификацию. Всё в наших руках, мы хотим выйти напрямую. Нам остаётся ещё одна игра, чтобы выполнить конечную цель — это выездная игра с «Уралом». Сейчас у нас будет максимальная концентрация, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, «Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти (на 33-й и 91-й минутах). У «армейцев» отличился Никола Влашич (на 71-й минуте).