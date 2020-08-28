Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола назначил встречу Месси

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола договорился о встрече с футболистом «Барселоны» Лионелем Месси.
Такую информацию представил Marca со ссылкой на телепрограмму Jugones.
Как уточняется, Гвардиола во время паузы в сезоне прибыл в Барселону. Ожидается, что в рамках встречи будет обсуждаться возможный трансфер Месси в «Сити».
В минувший вторник, 25 августа, появилась информация о том, что Месси уведомил «Барселону» о желании расторгнуть действующий контракт. Ряд СМИ утверждает, что футболист хочет перейти именно в «Манчестер Сити». Вероятными претендентами на аргентинца также являются французский ПСЖ и итальянский «Ювентус».
Дебют Месси в составе первой команды «Барселоны» состоялся в 2004 году. В составе клуба футболист выиграл 10 раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны. Он также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Ранее NEWS.ru писал, что Месси призвал присоединиться к нему своего бывшего одногруппника Неймара.
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