Тренер ЦСКА о поражении: «Иногда ты лучше выглядишь, но проигрываешь»

https://static.news.ru/photo/f21304e0-c79d-11ea-ab76-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: pfc-cska.com

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что команда хорошо смотрелась в матче 29-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Думаю, мы хорошо смотрелись. Надо поблагодарить команду, потому что мы не опускали руки, пробовали изменить игру. По тем предголевым ситуациям были ближе к победе. В последних матчах здорово научились предотвращать контратаки соперников. Но так бывает. Иногда ты лучше выглядишь, но проигрываешь, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, ситуация не диктовала делать частые замены во время матча.

Исходя из того, как двигались все наши игроки, не диктовала ситуация проводить какие-то замены, потому что можно было нарушить баланс в центре поля. Решили таким образом поступить, наверное, правильно. Понятно, что всем хочется играть, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, «Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти (на 33-й и 91-й минутах). У «армейцев» отличился Никола Влашич (на 71-й минуте).