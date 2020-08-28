Тренер «Арсенала» прокомментировал поражение «Спартаку»

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Сергей Подпалый отреагировал на поражение московскому «Спартаку» со счетом 1:2 в матче шестого тура Российской премьер-лиги. На 45-й минуте гости остались вдесятером — вторую жёлтую карточку за споры с главным арбитром встречи Алексеем Матюниным получил полузащитник Даниил Лесовой.

Настраивались взять очки, были к этому готовы. Поначалу понимали, что «Спартак» попробует пойти большими силами, мы рассчитали и надеялись быстро перестраиваться из обороны в атаку. Нам удалось сдерживать соперника, но красная карточка, показанная Лесовому, повлияла на ход игры. Да, мы забили, но судейские ошибки... Не удержали ни счёт, не смогли взять очки, — сказал Подпалый на послематчевой пресс-конференции.