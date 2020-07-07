Томас Цорн покидает «Спартак»

https://static.news.ru/photo/b5f50cf0-c046-11ea-87b6-fa163e074e61_660.jpg Томас Цорн Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор Томас Цорн покидает футбольный клуб «Спартак» (Москва), решение было принято советом директором «красно-белых», передаёт Sport24.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность изменить полномочия Цорна и перевести его на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.

«Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги сезона-2019/20 занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Также команда дошла до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2019 года. Совет директоров клуба в апреле того же года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона, писал NEWS.ru.