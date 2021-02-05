Тедеско заявил, что может вернуться в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/35e69072-6935-11eb-b1c2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в разговоре с журналистами заявил, что может вернуться столичный коллектив. Для этого будет нужно, чтобы ещё одного заключения контракта с немецким наставником захотел сам клуб и болельщики. Тедеско покинет «Спартак» летом после прекращения действия договора. От продления контракта тренер отказался.

Тедеско отметил, что сейчас никто не знает, что может произойти после пандемии коронавирусной инфекции. Он сказал, что очень любит Москву и особенно — «Спартак».

Могу представить, что когда-нибудь вернусь, если этого захотят клуб и болельщики. Но сейчас самое важное, что могу пожать руку всем, с кем работал, и честно смотреть им в глаза, чтобы однажды, возможно, встретиться снова, — приводит слова Тедеско Sport24.

Наставник продержался в «Спартаке» чуть больше года, он возглавил команду в октябре 2019-го. В октябре нынешнего года немецкий тренер рассказывал об интересе к нему со стороны клубов из чемпионата Германии.

Как ранее передавал NEWS.ru, Доменико Тедеско обвинили в неуважении к России. Об этом заявил президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов.