Тренера «Спартака» обвинили в неуважении к России

https://static.news.ru/photo/3cf6ffd0-6482-11eb-9494-96000091f725_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Немецкого тренера «Спартака» Доменико Тедеско обвинили в неуважении к России. Об этом заявил президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов.

Иванов привёл в качества примера эпизод после дерби между «Спартаком» и ЦСКА, когда немец накинулся на тренера армейцев Виктора Гончаренко.

Он некрасиво ведёт себя в чужой стране. Бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко, — приводит слова Иванова Sportbox.

По мнению специалиста, в работе Тедеско нет ничего исключительного, и его мог бы заменить россиянин.

Тедеско продержался в «Спартаке» чуть больше года, он возглавил команду в октябре 2019-го. В октябре нынешнего года немецкий тренер рассказывал об интересе к нему со стороны клубов из чемпионата Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-футболист «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков считает, что тренер «Спартака» становится похожим на животное, когда перемещается по технической зоне во время матчей. Спортсмен сравнил наставника «красно-белых» со свиньёй на верёвке. Тот футбол, который ставит Тедеско, не является стилем «красно-белых», убеждён спортсмен.