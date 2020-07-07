Тедеско рассказал о мотивации «Спартака» на матч с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/c2a0dbbc-c15b-11ea-afaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Алекандра Медведева относительно видео, где Дзюба изображает с Азмуном интим.

Ранее было опубликовано видео из раздевалки «Зенита», где футболисты бурно отмечали своё чемпионство. Медведев тогда призвал считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России.

Тедеско отметил, что видео не видел, но заявил, что «Спартаку» не нужна дополнительная мотивация. У команды был непростой путь к полуфиналу.

Это будет сложная игра, но мы очень молоды и голодны. Это большой шанс закончить сезон на хорошей ноте, — заявил тренер красно-белых на послематчевой пресс-конференции.

Как писал NEWS.ru, «Спартак» и «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счётом 1:1.