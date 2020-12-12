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Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт в перерыве матча с «Сочи»

23:34, 12 декабря 2020
Доменико Тедеско Доменико Тедеско Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер футбольного «Спартака» Доменико Тедеско рассказал на пресс-конференции после поражения от «Сочи» (0:1) об инциденте, произошедшем в перерыве игры.

В перерыве случилось то, чего со мной раньше не было в России. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся. В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья всё видел, — цитирует Sport24 немецкого тренера «Спартака».

Он напомнил об инциденте, произошедшем на мачте Лиги чемпионов между турецким «Истанбулом» и французским ПСЖ, когда команды ушли с поля после того, как один из судей оскорбительно отозвался о тренере клуба из Турции.

Резервный судья всё слышал, но никакой санкции не последовало. Ни красной, ни жёлтой карточки. Я всегда задаю вопрос судьям и всегда получаю карточку после этого. И вы спрашиваете, почему я эмоционален? Мне очень тяжело, когда такое происходит, — заключил тренер.

Ранее Тедеско в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника в подтрибунном помещении после окончания матча, кроме того, его оскорбили в перерыве встречи.

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал позже, что конфликт возник между 31-летним полузащитником «Сочи» Жоаозиньо и ассистентом главного тренера Андреасом Хинкелем.

Как сообщал NEWS.ru, ассистент главного тренера сочинского клуба Олег Фоменко заявил, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско спровоцировал конфликт, который произошёл после окончания матча.

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