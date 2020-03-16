https://static.news.ru/photo/048e4fb0-67b5-11ea-ba7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

В заключительном поединке 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Тамбов», проводящий домашние матчи в Нижнем Новгороде, с крупным счётом переиграл самарские «Крылья Советов» — 3:0 (1:0).

Мячи забили два бывших игрока московского «Спартака» — Георгий Мелкадзе (33-я минута) и Владимир Обухов (54-я), а также Антон Килин (80-я), результативную передачу которому сделал голкипер номинальных хозяев поля Георги Шелия.

Благодаря этой победе «Тамбов» набрал 25 очков и поднялся в турнирной таблице РПЛ из зоны вылета (с 15-го места) на десятую строчку. «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка, опустились как раз на предпоследнее, 15-е место в таблице.

Велика вероятность, что матчи 23-го тура РПЛ, намеченные на следующие выходные, будут отложены из-за эпидемии коронавируса и принимаемых мер по её распространению в России. По крайней мере, поединки ближайшего тура, в частности, важнейшая встреча между ЦСКА и петербургским «Зенитом», в Москве в конце текущей недели точно не состоится, писал ранее NEWS.ru.