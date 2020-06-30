Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 1:1.

Счёт на 14-й минуте открыл нападающий «Крыльев» Деян Радонич. Казалось, будто все звёзды сошлись для самарского коллектива, однако на последней минуте сравнять удалось полузащитнику «красно-зелёных» Алексею Миранчуку.

И если бы только это заставило округлить глаза болельщиков «железнодорожников». На 33-й минуте встречи был заменён основной вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме из-за повреждения икроножной мышцы. Вместо него на поле вышел Антон Кочетков.

На 50-й минуте московская команда осталась в меньшинстве: полузащитник Владислав Игнатьев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 73-й минуте составы справлялись: за одну минуту две жёлтые карточки получил вышедший на замену полузащитник самарцев Сафа Абдулла.

Первая послематчевая пресс-конференция нового главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева оказалась довольно быстрой. То ли журналисты испугались задавать вопросы специалисту, который старается отвечать кратко, по делу и достаточно остро, то ли вопросов по игре действительно не было. Тем не менее, 47-летний специалист назвал прошедшую встречу хорошей.

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— Хорошая игра, поборолись с соперником, который претендует на Лигу чемпионов, наши игроки старались показать свою состоятельность и то, что они занимают несоответствующее своим возможностям место, им это удалось. К сожалению, в концовке пропустили ненужный гол. Но ничья — это тоже шаг вперёд. Хочу поблагодарить тренерский штаб, который работал до этого и проделал огромную работу. Этот матч показал, что потенциал у команды есть, будем развиваться, — начал Талалаев.

— Почему в перерыве заменили атакующих игроков и выпустили свеженьких?

— Так вы в вопросе дали ответ.

— Какой был план?

— Мы поставили одного из самых техничных футболистов на второй тайм, недавно «Локомотив» играл очень тяжёлый матч с «Рубином», мы рассчитывали, что Антон Зиньковский во втором тайме за счёт индивидуальных действий поможет нам забить второй мяч и достичь победы. К сожалению, он не реализовал пару моментов, которые мог реализовать.

— Сколько лично у вас было времени на подготовку к этому матчу? Сколько успели внести изменений? И на сколько процентов оцените на прежнем багаже?

— Да сто процентов на прежнем багаже. Спасибо прежнему тренерскому штабу.

Для Марко Николича это уже третья игра чемпионата России. У каждой команды сейчас очень насыщенный график — по две игры в неделю, на чём особенно акцентировал внимание наставник «Локомотива».

— Это была очень тяжёлая игра, как я и предвидел. Произошла смена тренера, поэтому «Крылья» приехали стратегически заряженными, чтобы получить качественный результат. Они организованно играли в обороне и старались поймать нас на контратаках. Ошибка, которую мы допустили, стоила нам гола. Я крайне недоволен тем, что показали игроки в первой половине. Дело в том, что после Казани мы играли на третий день, может быть, нам не хватило свежести и заряда энергии. Второй тайм мы провели немного лучше, создавали голевые моменты особенно последние 20-25 минут. К сожалению, мы не смогли воспользоваться всеми нашими возможностями. Конечно, наша задача была взять три очка, но по тому, как развивалась игра, надо было не упустить одно. Сейчас начнём готовиться к следующему матчу, который снова состоится на третий день. Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион за то, что они нас поддерживали. Мы это чувствовали, — начал Николич.

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— В первом тайме Маринато Гильерме попросил замену. Появилась информация о травме икроножной мышцы. Насколько серьёзная травма?

— Хочу думать, что ничего серьёзного у Гильерме нет, и он будет готов к предстоящему матчу.

— Вы сказали, что не хватило свежести, но в нынешних условиях — это данность. Теперь придётся играть по два матча в неделю. Где её собираетесь искать?

— Получаются очень насыщенные недели. Я надеюсь, к следующей игре у нас будет чуть большая ротация, мы ждём возвращения Станислава Магкеева, Мацея Рыбуса и Фарфана. Они смогут освежить нашу игру.

— Сложилось впечатление, что в первом тайме команда была не готова к тому, что «Крылья» будут играть на контратаках, ведь самарцы — аутсайдеры.

— Мы были готовы к тому, что соперник так будет играть. Я думаю, что мы играли слишком нервно. У нас были позиционные ошибки. Могу сказать, что здесь не столько тактические задумки имели решающую роль, сколько энергетический заряд, потому что все отскоки были в пользу «Крыльев Советов». Создавалось впечатление, что они более свежие, потому что имели на один день больше на восстановление.

— Что с реализацией? Моменты-то создавались...

— Могу констатировать, что пока складывается у Алексея Миранчука. Много игроков не смогли забить и воспользоваться выгодными ситуациями.

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— Прошёл уже ваш третий матч. Как вы можете оценить уровень Российской премьер-лиги, оправдались ли ваши ожидания, учитывая то, что произошло сейчас?

— Я не скажу, что сильно удивлён, потому что если посмотреть как «Крылья» провели матч против «Зенита», там была практически аналогичная ситуация. Это ещё раз говорит о том, что РПЛ очень сильная, ты не можешь заранее приплюсовать себе очки, играя как против тех команд, которые находятся внизу турнирной таблицы, так и против тех, кто располагается вверху. Всё очень непредсказуемо, все команды борются. Эта лига очень сильная. Вообще мировой футбол изменился после коронавируса, приходят новые правила, реалии. Сейчас, когда команда переходит на фазу контратаки, общая картина игры немного распадается на фрагменты, видно, что командам не хватает свежести, потому что чемпионат остановили практически в середине турнира. Сейчас это общемировой тренд.

— Нет претензий к судейству? Была спорная ситуация в ситуации с вратарём «Крыльев», да и многие решения принимались в сторону соперника, не говоря о жёлтых карточках.

— Чтобы мне точно сказать, нужно пересмотреть, был штрафной или нет. Мы пока не успели посмотреть этот момент. Можно конечно сетовать.