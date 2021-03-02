Суд Каталонии отпустил на свободу экс-президента «Барселоны» Бартомеу

https://static.news.ru/photo/59c7a57a-7b56-11eb-9ee7-96000091f725_660.jpg Жозеп Бартомеу Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховный суд Каталонии временно освободил из-под стражи экс-президента испанского футбольного клуба «Барселона» Жозепа Бартомеу.

Перед судьёй, кроме Бартомеу, предстал его советник Жауме Масферрер. Спортивных функционеров подозревают по делу «о ненадлежащем распоряжении имущества и коррупции в бизнесе», которое было открыто в мае 2020 года. Оба задержанных воспользовались правом не давать показания и были отпущены, сообщает пресс-служба суда.

По данным радиостанции Cadena SER, команда президента «Барселоны» наняла специалистов, которые в социальных сетях занимались дискредитацией людей, выступающих с критикой руководства клуба. Предполагается, что клуб заплатил за создание контента в шесть раз больше положенного.

58-летний Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014 года по 27 октября 2020 года. При нём клуб выиграл Лигу чемпионов, четыре раза стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, три раза выиграл Суперкубок страны и один раз стал победителем клубного чемпионата мира.

Как писал NEWS.ru, нападающего «Барселоны» Ансу Фати назвали лучшим молодым футболистом планеты. На второй строчке рейтинга оказался Эдуарду Камавинга из французского «Ренна», на третьем месте — Райан Гравенбарх из амстердамского «Аякса». Всем троим футболистам по 18 лет. Рейтинг был опубликован французским изданием L'Equipe.