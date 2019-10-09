https://static.news.ru/photo/e7c95c06-eaa7-11e9-8c13-fa163e074e61_660.jpg Стефано Пиоли Фото: acmilan.com

Стефано Пиоли назначен новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Милан».

Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года, сообщает пресс-служба итальянского клуба. Пиоли отметил, что готовится к этому приключению с большим энтузиазмом и страстью.

Я уверен, что смогу сделать отличную работу, потому что у нас хорошая команда и игроки. Я хотел бы играть в качественный, интенсивный и позитивный футбол, который нравится команде, чтобы игроки могли извлечь из этого максимум пользы, — сказал Пиоли.

До этого Пиоли тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Фиорентину», «Интер», «Лацио», «Болонью» и «Палермо».

«Милан» неудачно начал сезон, после семи туров клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе девять очков.

Ранее «Милан» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Марко Джампаоло, который начал тренировать «Милан» летом текущего года, писал News.ru.