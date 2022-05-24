Стало известно, как Макрон повлиял на продление контракта Мбаппе с ПСЖ Мбаппе признался, что президент Макрон попросил его остаться в чемпионате Франции

Килиан Мбаппе / Фото Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном повлияла на его решение остаться в клубе. По словам футболиста, глава страны попросил его продолжить выступать в местном чемпионате, сообщает France24 со ссылкой на AFP.

Это (встреча с президентом. — NEWS.ru) показало мне, что футбол меняется и начинает играть важную роль для общества, — заявил Мбаппе.

ПСЖ сообщил о продлении контракта с Килианом Мбаппе 21 мая. Новый контракт рассчитан до 2025 года. Ранее сообщалось о том, что француз может перейти в «Реал» свободным агентом. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Также сообщалось, что испанский журналист Хосе Феликс Диас жёстко раскритиковал форварда ПСЖ Килиана Мбаппе за то, что он отказался переходить в мадридский «Реал».