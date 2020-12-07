Стали известны соперники сборной России по футболу в отборе к ЧМ-2022

https://static.news.ru/photo/e33fea18-38b4-11eb-a5a3-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Цюрихе состоялась жеребьёвка европейской квалификации чемпионата мира — 2022, который состоится в Катаре. Сборная России по футболу попала в группу H с шестью командами.

Соперниками коллектива Станислава Черчесова стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Команды поделили на десять групп по пять и шесть сборных, в каждой группе определены по одному представителю каждой корзины. Четыре участника финальной стадии Лиги наций — 2021 (Бельгия, Испания, Италия, Франция) попали в группы с пятью командами.

Как писал NEWS.ru, отборочные матчи европейских сборных на чемпионат мира по футболу 2022 года пройдут с марта по ноябрь 2021 года.

Встречи будут проходить в окна для международных матчей, в каждом из которых команды смогут провести две или три игры.