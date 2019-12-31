https://static.news.ru/photo/50a3837e-2bb1-11ea-8899-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Alberto Lingria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный итальянский журналист Альфредо Педула рассказал подробности соглашения 38-летнего нападающего Златана Ибрагимовича с футбольным клубом «Милан».

Контракт рассчитан на шесть месяцев, однако он будет автоматически продлён в случае, если форвард проведёт половину матчей до конца сезона.

Кроме того, сообщается, что нынешняя зарплата игрока составляет €3,5 млн, а в случае попадания коллектива в еврокубки футболист получит ещё €500 тыс. Если соглашение будет продлено, то уровень заработной платы увеличится до €6 млн.

Шведский футболист перешёл в итальянский клуб на правах свободного агента. Ранее Ибрагимович уже выступал за «Милан» в 2010–2012 годах. За команду он сыграл 85 матчей и отличился 56 голами.

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