«Спартак» проведёт один матч РПЛ без фанатской трибуны

https://static.news.ru/photo/e417bffa-e621-11ea-870e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил закрыть на стадионе фанатскую трибуну «Спартака» на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким способом комитет решил наказать болельщиков за скандирование ими оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного «Локомотива» Гильерме.

Кроме того, клуб был оштрафован на 300 тысяч рублей. При этом в соответствии с регламентом на трибуне В могут находиться женщины и дети, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча команд прошла в воскресенье, 23 августа, и завершилась победой «красно-белых» со счётом 2:1. После этой победы «Спартак» набрал восемь очков, что позволило подняться на третье место. «Локомотив» с семью очками находится на четвёртой строчке.

Как писал NEWS.ru, во время матча со «Спартаком» полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил серьёзную травму. Футболист порвал крестообразную связку колена, в связи с чем ему необходима операция.