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Супруга полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева опубликовала откровенный пост в Instagram, в котором призналась, что один близкий человек хочет помешать её семейному счастью.

Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит и делает всё, чтобы вы развелись? — обратилась Алана Мамаева к своим подписчикам. По словам девушки, сейчас у неё с мужем прекрасные...