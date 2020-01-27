Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании нового контракта с вратарём Артёмом Ребровым.
Соглашение рассчитано до лета 2021 года, сообщает пресс-служба «Спартака».
Ребров выступает за московскую команду с осени 2011-го и провёл за «Спартак» 131 матч.
Ранее стало известно, что бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в московский клуб через полтора года после завершения карьеры футболистов. Они назначены заместителями генерального директора Романа Бабаева по спортивным вопросам, писал NEWS.ru.
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