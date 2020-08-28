Соболев отреагировал на вызов в команду Черчесова

https://static.news.ru/photo/76c1fca4-eb0d-11ea-8d21-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал вызов в футбольную сборную России на матчи Лиги наций. Шанс дебютировать за национальную команду, руководимую Станиславом Черчесовым, он получил после того, как был травмирован нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко.

По словам Соболева, вызов вызвал у него только положительные эмоции.

Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад, — цитирует футболиста пресс-служба сборной России в Twitter.

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Прежде двери сборной были закрыты для спартаковца из-за конфликта с капитаном команды Артёмом Дзюбой. Однако недопонимание между футболистами было устранено. Соболев в шести стартовых матчах чемпионата России успел забить три мяча и сделать две голевые передачи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кем заменит травмированных Александра Головина и Евгения Луценко. Кроме Соболева в национальную команду вызван полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Российская сборная проведёт стартовые матчи в новом розыгрыше Лиги наций с командами Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт).