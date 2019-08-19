https://static.news.ru/photo/2b55527c-c32a-11e9-8a31-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий поделился с подписчиками в Instagram двумя фотографиями из ресторана быстрого питания McDonald’s с разницей в десять лет.

Десять лет спустя, — подписал Слуцкий пост.

48-летний специалист возглавил нидерландскую команду в 2018 году.

В сезоне-2019/20 «Витесс» после трёх игр занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав семь очков (две победы и одна ничья).

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