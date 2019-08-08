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Московский футбольный клуб ЦСКА ответил отказом английскому клубу «Кристал Пэлас» на второе предложение по трансферу форварда сборной России Фёдора Чалова в размере €25 млн. Об этом сообщил британский журналист Алан Никсон.

Между тем сообщается, что ЦСКА готов всё же продать игрока, но за €30 млн, пишет «Чемпионат». Такое решение «армейцев» связано с тем, что в Англии в четверг закроется трансферное окно,...