Томаш Соучек Томаш Соучек Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Пражский футбольный клуб «Славия» отказался продавать московскому «Спартаку» полузащитников Томаша Соучека и Алекса Краля. Об этом сообщил глава совета директоров клуба Ярослав Тврдик.

Несмотря на всё уважение к этому знаменитому клубу, «Славия» отказалась вести переговоры по обоим трансферам. Оба игрока не продаются, написал Тврдик в своём Twitter.

Сообщается, что отказ связан с участием клуба из Чехии в групповом раунде Лиги чемпионов. «Славия» участвует в последнем квалификационном раунде и рассчитывает попасть в групповую стадию, что позволит получить значительно большую прибыль, чем от продажи игроков.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Томас Цорн заявил, что команда приобретёт ещё ряд футболистов, писал News.ru.

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