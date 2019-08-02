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Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Томас Цорн заявил, что команда приобретёт ещё ряд футболистов.

У нас формируется команда: многие ушли, многие пришли. Это не конец, скоро будут ещё новички. Мы ожидаем атакующего и опорника, — сказал Цорн на презентации новичков клуба.

Гендиректор добавил, что в нынешней трансферной кампании клуб продал игроков на рекордную сумму, взял молодых и перспективных игроков, «сэкономили на трансферах».

Нелегко играть, когда команда не укомплектована на сто процентов, укомплектуемся в августе. В топе будем в течение сентября. На матч с ЦСКА у нас уже будет команда готова, — сказал Цорн.

Ранее «красно-белые» подписал контракты с четырьмя игроками, среди которых чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле и сын известного шведского игрока Хенрика Ларссона, писал News.ru.