Скончался бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Робинсон

https://static.news.ru/photo/45ea4e7a-892d-11ea-8e96-fa163e074e61_660.jpg Майкл Робинсон Фото: imago sportfotodienst/www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший нападающий сборной Ирландии и английских футбольных клубов «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Майкл Робинсон скончался на 62-м году жизни.

С огромной грустью мы сообщаем вам о смерти Майкла. Это оставляет нас с большой пустотой, но и с бесчисленными воспоминаниями, полными той же любви, которую вы ему показали, — написала семья Робинсона в социальных сетях.

Робинсон страдал от рака кожи. До последнего он продолжал работать комментатором на телевидении.

Вместе с «Ливерпулем» Робинсон стал чемпионом Англии и выиграл Кубок европейских чемпионов в 1984 году.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр по гандболу Марина Базанова скончалась на 58-м году жизни, писал ранее NEWS.ru. В составе сборной СССР она стала трёхкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990) и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр — 1988. Вместе с Объединённой командой она выиграла бронзу Олимпиады-1992.