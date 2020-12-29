Широков приобрёл две иномарки за 15 миллионов рублей после слов о нищете

https://static.news.ru/photo/05263cce-49ca-11eb-b23f-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Экс-футболист сборной России Роман Широков приобрёл два автомобиля Mercedes за 15 млн рублей перед заседанием суда, на котором он рассказывал о нищете.

В частности, футболист купил две машины — V-класса и G-класса. Известно, что ему также принадлежат Range Rover и ВАЗ-21053, передаёт Telegram-канал Mash.

25 декабря мировой судья Сокольнического района Москвы приговорил Романа Широкова к 100 часам обязательных работ по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова. Спортсмен также будет обязан выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей по гражданскому иску.

В ходе судебного заседания спортсмен предоставил документы о том, что его зарплата составляет 50 тысяч рублей и он находится на грани нищеты.

Инцидент произошёл 10 августа во время футбольного матча любительских команд на стадионе академии «Спартака». Широков напал на арбитра, который показал ему красную карточку за оскорбления. Матч проходил в рамках непрофессионального турнира, Роман Широков играл за команду телеканала «Матч ТВ».

Позже футболист извинился за избиение судьи на своей странице в Instagram. Широков заявлял, что между ним и арбитром Никитой Данченковым произошёл конфликт и последний якобы спровоцировал футболиста. Арбитр со своей стороны утверждал, что Широкова задели его профессиональные замечания по игре и никаких оскорблений с его стороны не было.

Ранее NEWS.ru писал, что Никита Данченков прокомментировал приговор бывшему футболисту сборной России Роману Широкову.