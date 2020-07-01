Широков о победе ЦСКА над «Спартаком»: всё свелось к ошибкам

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Бывший капитан сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун подставил свою команду, дважды нарушив рекомендации Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса.

Есть регламент, игрокам говорят, что они должны сидеть на базе или еще где-то. Ты выходишь, самовольно идёшь куда-то, фотографируешься и подставляешь команду. Конечно, за это должно быть наказание, — цитирует...