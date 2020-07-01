Широков о победе ЦСКА над «Спартаком»: всё свелось к ошибкам

Бывший полузащитник сборной России по футболу, а также московских клубов ЦСКА и «Спартака» Роман Широков прокомментировал столичное дерби 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
По качеству футбола у меня и до игры не было никаких иллюзий, обе команды действуют от соперников. Всё свелось к ошибкам — Максименко допустил небольшую помарку, а Акинфеев блестяще вытащил удар от Умярова в конце, — цитирует Широкова «Чемпионат».
Ранее NEWS.ru писал, что столичное дерби ЦСКА — «Спартак», которое прошло в рамках 25-го тура чемпионата России на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счётом 2:0 в пользу «армейцев». На 27-й минуте встречи полузащитник ЦСКА Никола Влашич открыл счёт после передачи защитника «армейцев» Марио Фернандеса. На 96-й минуте Влашич увеличил отрыв, забив гол на последней секунде матча.
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