Сергей Карякин оценил необходимость в карте болельщика на футболе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Карякин

Шахматист Сергей Карякин высказал в интервью NEWS.ru мнение относительно электронной карты болельщика на всех стадионах Российской премьер-лиги. По его мнению, этот проект вызывал вопросы, но для его реализации есть причины.

Эта история изначально была понятна немногим. Мы слышали эти разговоры о том, что отец с сыном раньше могли пойти на футбол спонтанно, прямо из детского кафе, а из-за паспорта болельщика это якобы стало невозможно. Но у этой меры есть четкое объяснение: безопасность. Сейчас она должна быть на первом месте. Такая общая ситуация. А во-вторых, процедуру уже облегчили и будут облегчать дальше. Это крайне важно, — сказал Карякин.

Он добавил, что из-за отсутствия необходимости идти в МФЦ, больше людей сделает паспорт болельщика и посещаемость матчей РПЛ станет выше, так как футбол в России продолжают любить.

Электронная карта болельщика с 3 марта потребуется, чтобы попасть на любой матч Российский премьер-лиги.

27 февраля Минцифры сообщило, что карту болельщика оформили уже более 450 тысяч человек.