Защитник и капитан московского «Динамо» Владимир Рыков после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче шестого тура премьер-лиги считает, что раз судья назначил в ворота «бело-голубых» пенальти, то значит спорить с этим не стоит, а также заявил, что столичному клубу надо время, чтобы все новички могли сыграться.

— «Динамо» достаточно бодро начало встречу, забило ранний гол. Чего не хватило, чтобы хотя бы ничью удержать в итоге?

— Надо было реализовывать те моменты, которые создавали. «Локомотив» смог ими грамотно воспользоваться, а мы — нет. Надо было просто забивать и все. Команда у нас только строится, много футболистов пришло. Притереться надо немного, а там и результат придёт.

— В стартовом составе вышли Н`Жи, Нойштедтер, Филипп. Не было из-за этого проблем, так как нет пока сыгранности с ними? Последние двое вообще дебютанты.

— Конечно я не скажу, что у нас идеальное взаимопонимание на поле. Да, немного связки смогли наиграть на тренировках, но этого недостаточно. Каборе тоже не так давно стал играть в стартовом составе. Но все игроки высокого уровня, так что не должно потребоваться много времени, чтобы наладить все на поле.

Шарль Каборе Сергей Булкин/News.ru

— Третье домашнее поражение в сезоне. Родные стены не помогают?

— Повторюсь: нам надо ещё сыграться. У нас ведь стиль есть, моменты есть. Надо их просто начать реализовываться, и ситуация в турнирной таблице сразу начнет исправляться.

— Что сказал Хохлов в раздевалке? Все же второй раз подряд уступаете.

— То, что он нам сказал в раздевалке — это пусть там и останется. Всё, что надо знать журналистам он сказал на своей пресс-конференции.

— Тони Шунич говорил, что команде надо собраться, поговорить по душам, чтобы начать исправлять нынешнее положение. Разделяете его точку зрения?

— В понедельник будет новый день. Думаю, что мы в раздевалке с ребятами всё обсудим, разберем все наши проблемы. По горячим следам никаких разговоров проводить не стоит.

— У многих возникли вопросы относительно того, был ли пенальти в ворота «Динамо». Что думаете?

— Я старался играть в мяч. Но раз судьи усмотрели что-то, плюс был VAR, значит точка была обоснована. Знаю, что много критики идёт в адрес судейского департамента РФС, который возглавляет Александр Егоров. Считаю, что он много делает для судей, для их нормальной работы на высоком уровне. Хочу пожелать ему удачи, и чтобы всё у него наладилось.

— Как оцените дебют центрального защитника Ивана Ордеца? Ему, наверное, не очень легко было выходить во встрече такого уровня.

— Тяжело, согласен. Считаю, что игра у него не совсем получилась. Думаю, что у него все наладиться.

— Как бы вы охарактеризовали старт сезона для «Динамо»? Шесть матчей, пять очков. Катастрофа?

— У нас 12 новых футболистов, не стоило ожидать ежеминутного результата. Дайте время, чтобы сыграться, а там всё наладиться.