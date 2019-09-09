Капитан футбольного клуба «Торпедо» (Москва) полузащитник Александр Рязанцев после победы над «Химками» (1:0) в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заявил, что обе команды показали футбол хорошего уровня, а также отметил, что болельщики «автозаводцев» со временем приняли Игоря Лебеденко, который заслужил уважение трибун своей самоотдачей.

— «Автозаводцы» обыграли прямого конкурента, укрепились на первой строчке в турнирной таблице. Какие эмоции испытываете?

— Мы очень много потратили сил на поле, игра была очень энергозатратной. «Химки» очень много двигаются на поле, много бегают, навязывают силовую игру. Старались держать темп, чтобы не дать развернуться сопернику.

— Со стороны показалось, что после забитого мяча «Торпедо» стало играть по счёту. Так ли это?

— Нет, я так не думаю. «Химки» старались вертикальными передачами доставить мяч нападающему, боролись за каждый мяч. Мы знали об этом, поэтому человек семь у нас было отряжено на то, чтобы заниматься больше оборонительными действиями. Но при этом мы ходили в атаки, когда у «Химок» появлялись свободные зоны. У нас выдался хороший футбол с боевой командой.

— Что у вас был за персональный шарф после матча?

— Это мне подарили наши болельщики. Что-то вроде персонального «респекта» от них, для меня это честь. Спасибо им большое за это.

— Чья главная заслуга в том, что «Торпедо» сейчас укрепляется на первой строчке?

— Футбольная команда — это всегда симбиоз. Поэтому не кто-то один добивается результата, а мы все вместе. Это как машина: если какая-то деталь выйдет из строя, то она (машина. — News.ru) поедет плохо. У нас коллектив, который работает слаженно. Дай бог, чтобы и дальше всё так продолжалось.

— Есть ли ощущение, что «автозаводцы» сейчас уже дотягивают по своему уровню до элиты?

— Знаете, давайте сейчас не будем ничего загадывать. Пока мы находимся в ФНЛ, сезон у нас длинный. Пока настраиваемся на то, чтобы побеждать в каждом матче. Дальше будет видно.

— Вначале болельщики негативно восприняли переход в стан «автозаводцев» нападающего Игоря Лебеденко. Сейчас чувствуете, что градус этого противостояния снизился?

— Думаю, что Игорь всё доказывает своей игрой. Взять хотя бы матч с «Химками»: его рывки по 40 метров на протяжении всей встречи... Видно, что человек отдаёт всего себя на поле. У меня это вызывает большое уважение. Думаю, что болельщики всё это замечают. Лебеденко своим старанием доказывает то, что он не просто пришёл к нам в команду, а хочет добиться с ней высоких результатов, показать то, что «Торпедо» для него — это не пустой звук.

— После удаления игрока «Химок» стало ли полегче дышать на поле?

— Да, психологически стало полегче, хотя соперник контролировал мяч. Они доставляли его до Конате, но, за исключением одного момента, когда подстраховал Самсонов, вроде моментов у «Химок» особо не было.

— Показалось, что в начале «Торпедо» немного не разобралось, как действовать против Конате, так как он почти в первой же атаке едва не сравнял счёт, выйдя на рандеву с голкипером.

— Почему не разобрались? Человек мощный, два метра ростом. Вы сами пойдите и поборитесь против него. Наши защитники — большие молодцы, мы часто выигрывали у него борьбу за мяч — это действительно круто.