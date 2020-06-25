«Ростову» разрешили выставить основной состав на матч с «Арсеналом»

Футбольный клуб «Ростов» сможет выставить основной состав на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».
На поле выйдут футболисты с отрицательными тестами на коронавирус,
Встреча пройдёт в Ростове 27 июня в 20:00 мск.
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.
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