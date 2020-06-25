«Ростову» разрешили выставить основной состав на матч с «Арсеналом»

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Футбольный клуб «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии по футболу, завоевав 19-й титул. Поражение «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2) позволило «красным» стать чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ) впервые за 30 лет.

После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 очка. На счету красных 86 очков. Всего осталось сыграть семь туров. Последний...