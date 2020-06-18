«Ростов» может выставить на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения

https://static.news.ru/photo/aae5e176-b183-11ea-a64d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Футбольный клуб «Ростов» рассматривает возможность выставить на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состав с игроками академии 2003 года рождения.

Также клуб направил письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой рассмотреть возможность переноса матча на другую дату, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб за два дня до матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» уходит на двухнедельный карантин. В коллективе отметили, что игроки полностью изолированы от команды. Также в сообщении отмечается, что клуб незамедлительно поставил в известность руководство, профильные ведомства, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ), писал NEWS.ru.