Выступление российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, которое можно охарактеризовать разными громкими эпитетами (от «кошмара» до «позора»), должно наконец-то открыть глаза тем безудержным оптимистам, которые на каждом углу кричат о солидности и достаточно высоком уровне Российской премьер-лиги (РПЛ). Если три клуба из четырёх занимают в своих еврокубковых группах последние места, а ещё два клуба вообще не пробиваются сквозь сито квалификационных раундов, и в результате весной мы будем наблюдать за возобновлением борьбы в Лиге чемпионов и Лиге Европы исключительно со стороны, лишившись всех своих представителей в этих турнирах, то ни о каком солидном статусе нашего национального чемпионата не может быть и речи. NEWS.ru кратко подводит итоги провального для России еврокубкового сезона, вкратце давая характеристику каждому нашему клубу.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Турнир: Лига чемпионов

Место в группе: 4-е

Статистика: 7 очков, разница мячей 7–9

Действующему чемпиону России вроде бы досталась сравнительно лёгкая группа, в которой не было ни одного европейского гранда. После жеребьёвки, когда стали известны соперники петербуржцев, многие болельщики и даже специалисты принялись потирать руки, пытаясь предугадать, после какого тура «Зенит» досрочно оформит выход в плей-офф.

Однако «сине-бело-голубые» пали жертвой тех тепличных условий, которые беззастенчиво создают им (а судя по последним событиям — и персонально «достоянию республики» Артёму Дзюбе) заботливые боссы в чемпионате РПЛ. Стоило чемпиону слегка забуксовать на стыке лета и осени, как сразу включился мощный «админресурс», прозрачно намекавший конкурентам, что все в нашем чемпионате равны, но есть те, кто «равнее», и лучше против них не рыпаться.

Но если на внутренней арене пошатнувшийся статус суперклуба был быстро возвращён детищу «Газпрома», то на арене европейской на могущественных спонсоров оглядываться как-то не привыкли. Даже если эти спонсоры вбухивают средства непосредственно в саму Лигу чемпионов. Первым «Зенит» спустил с небес на землю немецкий «РБ Лейпциг» дважды — дома и на выезде — показательно обыгравший команду Сергея Семака. Впрочем, даже после этого у «сине-бело-голубых» оставались неплохие шансы сохранить за собой второе место в группе и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Pedro Fiuza/Global Look Press

Но в заключительном матче, как в капле воды, аккумулировались все проблемы российского чемпиона и всего нашего футбола. Против португальской «Бенфики» питерцы оказались несостоятельны, потому что не привыкли в своём чемпионате к такому уровню мотивации соперника и индивидуального мастерства его игроков.

«Зенит» попросту взяли за шкирку и вышвырнули не только из Лиги чемпионов — вообще из еврокубков, и язык не повернётся сказать, что это было несправедливо.

«Локомотив» (Москва)

Турнир: Лига чемпионов

Место в группе: 4-е

Статистика: 3 очка, разница мячей 4--11

Как ни парадоксально, но «железнодорожники», по всем статистическим показателям выступившие в главном еврокубковом турнире значительно хуже «Зенита», произвели куда более приятное впечатление, если говорить о самой игре. И сейчас, когда «Локомотив» слегка сдал на финише российского чемпионата, исчерпав все физические и эмоциональные ресурсы, просто дико слышать высказывания о том, что наставнику «красно-зелёных» Юрию Сёмину пора подавать в отставку.

Просто хотелось бы посмотреть, как любой другой специалист, оказавшись вместо Юрия Палыча у руля «Локо», прошёл бы настоящую «группу смерти», уготованную суровой жеребьёвкой. Получилось бы, скажем, у того же Семака так выстроить игру в Турине против «Ювентуса», чтобы 75 минут вести в счёте и лишь в концовке не выдержать под натиском одного из претендентов на победу в Лиге чемпионов? А в домашнем поединке со «Старой синьорой» вдруг предложить грозному сопернику лихой атакующий футбол без намёка на пресловутый «автобус» у своих ворот и упустить ничью лишь в добавленное время?

Сергей Лантюхов/News.ru

Ну а за поражения от мадридского «Атлетико» что-то предъявлять мэтру отечественного тренерского цеха может только человек, бесконечно далёкий от футбола. Или откровенно предвзято относящийся к творчеству (подчеркиваю, творчеству, а не ремеслу) Сёмина.

Безусловно, с «красно-зелёных» можно спросить за домашний проигрыш немецкому «Байеру» и упущенное третье место в группе с прилагающейся к нему путёвкой в плей-офф Лиги Европы. Но, во-первых, в конце ноября команда из Леверкузена была уже совсем не той размазнёй, которую «Локомотив» обыграл в гостях в первом туре в сентябре. А во-вторых, и сами «железнодорожники», как уже было сказано, находились на грани истощения — прежде всего кадрового.

Так что в данном случае закон футбольной справедливости сработал на все сто процентов: команды в этой группе в итоге расположились именно в той последовательности, в какой заслуживали.

«Краснодар»

Турнир: Лига Европы

Место в группе: 3-е

Статистика: 9 очков, разница мячей 7--11

«Быки» провели очень неровную европейскую кампанию, которая началась ещё летом, с попытки пробиться в групповой этап Лиги чемпионов через квалификационные раунды. Уже тогда краснодарских болельщиков бросало из жара в холод от результатов команды Мурада Мусаева: домашнее поражение (0:1) от португальского «Порту», затем яркая выездная победа (3:2) над пиренейскими «драконами», после этого — вымораживающий душу разгром (0:4) в Греции от «Олимпиакоса»...

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Та же картина наблюдалась и в группе Лиги Европы, куда «чёрно-зелёные» попали автоматом. Всё началось с убийственных 0:5 от швейцарского «Базеля», продолжилось домашним поражением (1:2) от испанского «Хетафе» — зато после случилась реанимирующая шансы и надежды болельщиков победная серия из трёх матчей. Но разгром в последнем туре в гостях от того же «Хетафе» (0:3) окончательно добил «быков», как хладнокровный тореадор на корриде.

И всё же «Краснодар» может считать нынешнее еврокубковое приключение полезным для себя. Травмы в той или иной степени ослабляли составы всех наших полпредов в Европе, но у южан они били по жизненно важным местам команды. Ещё летом из строя выбыл Юрий Газинский — и в отсутствие своего основного опорного полузащитника «чёрно-зелёные» так и не смогли по-настоящему укрепить этот ключевой форпост на поле. Вскоре после перехода в «Краснодар» «сломался» французский атакующий хавбек Реми Кабелля — и тренерский штаб лишился возможности варьировать состав и тактику при построении игры в нападении. Сказались и не самые удачные летние приобретения: Юнес Намли и Кайо оказались совсем не теми людьми, которые могут усилить игру команды в средней линии.

Как команде во всех смыслах молодой, «Краснодару» по-прежнему не хватает опыта, тем более что в квалификации Лиги чемпионов команда вообще принимала участие впервые в своей истории. Вопрос только в том, сколько ещё шишек придётся набить «быкам», прежде чем они научатся грамотно распределять силы на несколько фронтов и успешно решать задачи в разных турнирах.

ЦСКА

Турнир: Лига Европы

Место в группе: 4-е

Статистика: 5 очков, разница мячей 3--9

«Армейцы» стали, пожалуй, главным разочарованием нынешнего еврокубкового сезона для России. От молодой команды Виктора Гончаренко после прошлогодних подвигов в Лиге чемпионов (читай — двух побед над мадридским «Реалом» со счётом 1:0 и 3:0) ждали продолжения банкета, тем более что и турнир был рангом пониже, и соперники по группе «красно-синим» достались совсем уж, как казалось, «ноунеймовые». За исключением разве что испанского «Эспаньола».

Сергей Булкин/News.ru

Но ЦСКА словно задал тон на весь групповой турнир разгромным поражением (1:5) в первом же туре от болгарского «Лудогорца». А затем «армейцам» положили парочку безответных мячей в Москве испанцы. На примере подопечных Виктора Гончаренко особенно явственно была заметна разница между российским чемпионатом и матчами еврокубков. Даже далеко не топовые игроки «Лудогорца» или венгерского «Ференцвароша» на фоне футболистов ЦСКА выглядели кудесниками мяча, с лёгкостью ведущими игру на приличных скоростях. Хотя в РПЛ «армейцы» слывут одной из самых быстрых команд, здорово умеющих использовать высокий прессинг и организовывать встречные атаки «на спинах» соперника. Здесь же ничего подобного и близко не наблюдалось. Что лишний раз и подталкивает к выводу об истинном (увы, невысоком) уровне нашего внутреннего чемпионата.

И даже победа в последнем туре на выезде над «Эспаньолом» (1:0), уже абсолютно ничего не изменившая в турнирном положении в группе, не может скрасить того позора, которым обернулось выступление ЦСКА в этой кампании. После такого провала можно, например, застрелиться, ну или, по крайней мере, сделать лицо попроще и не сваливать всё со своей больной головы на другую больную — судейскую.

Но проще ведь поискать виновного в своих неудачах где-то на стороне, чем хорошенько покопаться в себе и понять, что ты сделал не так. А при таком подходе российскому клубному футболу точно не выбраться из той комы, в которую он сейчас впал.