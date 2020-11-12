Российская сборная сыграла вничью с Молдавией

Ничьёй завершился товарищеский матч сборных России и Молдавии на стадионе «Зимбру» в Кишинёве.
Счёт игры — 0:0. Российская команда нанесла 16 ударов по воротам, молдавская — четыре удара, но игрокам обеих команд не удалось забить. В стартовом составе российской сборной дебютировали Игорь Дивеев и Даниил Фомин.
Подопечные Станислава Черчесова продлили серию без побед до четырёх матчей. До этого Россия проиграла Швеции в товарищеском матче (1:2), а также дважды сыграла вничью с турками (1:1) и венграми (0:0) в Лиге наций.
В воскресенье, 15 ноября, сборная России встретится с Турцией в рамках Лиги наций, а 18 ноября — с Венгрией.
Как ранее писал NEWS.ru, после того как форвард «Сочи» Антон Заболотный сначала сдал сомнительный, а затем отрицательный тест на COVID-19, он так и не вылетел в Молдавию на товарищеский матч и пропустил его.