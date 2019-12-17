Посещаемость матчей чемпионата России по футболу выросла в первой части сезона, заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.
Посещаемость выросла, средняя — 17 472 человека с 16 615. Уже третий сезон все больше и больше зрителей. Увеличивается количество подписчиков в соцсетях, это громадный слой работы. Здорово, что в административном аппарате лиги появился отдел, который занимается этим направлением, — сказал Прядкин на пресс-конференции.
Ранее Прядкин заявил, что невыход российских клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы является минусомдля лиги, писал NEWS.ru.
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