Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что невыход российских клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы является минусом для лиги.

Невыход — это минус, для нас это не очень хорошо. Мы потеряем шестую строчку в коэффициенте УЕФА. Это очень обидно. Не хочу сказать, что это большой урон на имидж лиги,...