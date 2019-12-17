https://static.news.ru/photo/406f3818-20d5-11ea-ada5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что невыход российских клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы является минусом для лиги.

Невыход — это минус, для нас это не очень хорошо. Мы потеряем шестую строчку в коэффициенте УЕФА. Это очень обидно. Не хочу сказать, что это большой урон на имидж лиги, но не очень приятно, честно скажу, — заявил Прядкин на пресс-конференции.

Президент лиги добавил, что кому-то из клубов досталась очень сложная группа, у кого-то внутренние обстоятельства.

Наши команды не сдавали свои матчи, везде боролись до конца, но, к сожалению, мы уступаем. Есть надежда, что ряд команд омолаживается, провели революцию, строят игру с перспективой на будущее, и в следующем сезоне будем представлять нашу страну лучше, — сказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, впервые за 18 лет ни один из российских клубов не сумел преодолеть барьер группового этапа в еврокубках и выйти в плей-офф.