Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что невыход российских клубов в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы является минусом для лиги.
Невыход — это минус, для нас это не очень хорошо. Мы потеряем шестую строчку в коэффициенте УЕФА. Это очень обидно. Не хочу сказать, что это большой урон на имидж лиги, но не очень приятно, честно скажу, — заявил Прядкин на пресс-конференции.
Президент лиги добавил, что кому-то из клубов досталась очень сложная группа, у кого-то внутренние обстоятельства.
Наши команды не сдавали свои матчи, везде боролись до конца, но, к сожалению, мы уступаем. Есть надежда, что ряд команд омолаживается, провели революцию, строят игру с перспективой на будущее, и в следующем сезоне будем представлять нашу страну лучше, — сказал он.
Как ранее писал NEWS.ru, впервые за 18 лет ни один из российских клубов не сумел преодолеть барьер группового этапа в еврокубках и выйти в плей-офф.
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