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Роналду прокомментировал слухи о переезде из-за овец

15:59, 17 сентября 2021
Роналду прокомментировал слухи о переезде из-за овец Криштиану Роналду Фото: Jonathan Moscrop via imago-images.de/Global Look Press
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Пресс-служба английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» прокомментировала слухи о смене места жительства Криштиану Роналду из-за блеяния овец по ночам. По словам представителей спортсмена, эта история была «полностью сфабрикована» таблоидом The Sun, передаёт Mail Plus.

Сотрудники пресс-службы добавили, что переезд Роналду из особняка в Чешире за £6 млн никак не связан с блеянием овец, которое якобы мешало футболисту спать по ночам, однако истинную причину смены места жительства представители спортсмена назвать отказались.

Мы не комментируем какие-либо личные вопросы, — отрезали сотрудники пресс-службы Роналду.

Ранее стало известно, что каждый четвёртый россиянин хотел бы сменить место жительства. При этом чаще остальных мечтают о переезде жители небольших городов.

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