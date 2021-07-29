Россияне массово захотели переехать в крупные города

Сменить постоянное место жительство внутри страны хотел бы каждый четвёртый россиянин. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще остальных сменить место жительства желают молодые граждане и жители небольших городов. Среди них, 19% планирует переехать в течение года или двух лет, 25% — в течение ближайших трёх-пяти лет, 7%— в течение шести-девяти лет, ещё 26% пока не задумывались о сроках, говорится в сообщении.

При этом, самыми популярными городами для переезда являются Москва (24%), Санкт-Петербург и Краснодар (по 12%). Высокий уровень жизни и возможность найти работу стоят на первом месте среди мотиваций Кроме того, потенциальных мигрантов привлекают благоприятный климат, а также возможность жить ближе к родственникам.

Опрос ВЦИОМ проводился 11 июля 2021 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос, согласно результатам которого 38% россиян сказали, что не употребляют алкоголь. Больше всего приверженцев здорового образа жизни оказалось среди людей старше 60 лет (51%).

Тогда руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз усомнился в результатах этого опроса. По его мнению, пьют 78% россиян.