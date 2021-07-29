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Россияне массово захотели переехать в крупные города

14:02, 29 июля 2021
Россияне массово захотели переехать в крупные города
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Сменить постоянное место жительство внутри страны хотел бы каждый четвёртый россиянин. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще остальных сменить место жительства желают молодые граждане и жители небольших городов. Среди них, 19% планирует переехать в течение года или двух лет, 25% — в течение ближайших трёх-пяти лет, 7%— в течение шести-девяти лет, ещё 26% пока не задумывались о сроках, говорится в сообщении.

При этом, самыми популярными городами для переезда являются Москва (24%), Санкт-Петербург и Краснодар (по 12%). Высокий уровень жизни и возможность найти работу стоят на первом месте среди мотиваций Кроме того, потенциальных мигрантов привлекают благоприятный климат, а также возможность жить ближе к родственникам.

Опрос ВЦИОМ проводился 11 июля 2021 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос, согласно результатам которого 38% россиян сказали, что не употребляют алкоголь. Больше всего приверженцев здорового образа жизни оказалось среди людей старше 60 лет (51%).

Тогда руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз усомнился в результатах этого опроса. По его мнению, пьют 78% россиян.

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