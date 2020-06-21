РФС и РПЛ сделали совместное заявление по поводу переноса матчей

https://static.news.ru/photo/95a85704-b3d0-11ea-a5ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление по поводу спорных ситуаций с переносом матчей чемпионата России.

РФС и РПЛ последовательно выступали за возобновление сезона, проведение всех матчей и соблюдение спортивного принципа распределения мест. Изменение дат матчей возможно по обоюдному и добровольному согласию клубов, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в нынешних условиях вспышка коронавируса в командах не является форс-мажором, а также подчёркивается, что не каждый клуб готов пойти навстречу и перенести матч по просьбе соперника.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за трёх заразившихся COVID-19 футболистов.