РФС и РПЛ: речи о том, чтобы остановить футбольный сезон, нет

https://static.news.ru/photo/ad8c3de4-b3d1-11ea-ad27-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин, Андрей Мостовой и Антон Заболотный после забитого гола в матче ФК Сочи и ФК Ростов. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление, связанное с выявлением коронавируса у футболистов и переносом матчей чемпионата России.

Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок и матчей и доиграть все матчи сезона, — говорится в заявлении.

Отмечается, что чёткое следование выработанному регламенту позволит снизить риски заражением коронавирусом до минимума и доиграть нынешний сезон РПЛ.

Как писал NEWS.ru, накануне матча «Сочи» и «Ростова» коронавирус выявили у шести игроков ростовской команды, поэтому клубу пришлось выставить на игру юношеский состав со средним возрастом футболистов 17,2 года. Ростовчане проиграли 1:10, но отразивший пенальти и полтора десятка ударов сочинцев вратарь-дебютант Денис Попов стал лучшим игроком матча и прославился в соцсетях.

При этом позже бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за трёх заразившихся COVID-19 футболистов.