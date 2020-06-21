РФС и РПЛ: речи о том, чтобы остановить футбольный сезон, нет

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) сделали совместное заявление, связанное с выявлением коронавируса у футболистов и переносом матчей чемпионата России.
Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок и матчей и доиграть все матчи сезона, — говорится в заявлении.
Отмечается, что чёткое следование выработанному регламенту позволит снизить риски заражением коронавирусом до минимума и доиграть нынешний сезон РПЛ.
Как писал NEWS.ru, накануне матча «Сочи» и «Ростова» коронавирус выявили у шести игроков ростовской команды, поэтому клубу пришлось выставить на игру юношеский состав со средним возрастом футболистов 17,2 года. Ростовчане проиграли 1:10, но отразивший пенальти и полтора десятка ударов сочинцев вратарь-дебютант Денис Попов стал лучшим игроком матча и прославился в соцсетях.
При этом позже бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за трёх заразившихся COVID-19 футболистов.
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