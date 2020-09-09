Решение суда слишком жёсткое: Депутат Госдумы вступился за фаната ЦСКА

https://static.news.ru/photo/4d0d9bb4-f29e-11ea-b4a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев считает наказание болельщика футбольного клуба ЦСКА, который вывесил во время матча бело-красно-белый флаг Белоруссии, правильным. Однако, по его мнению, суд не должен был запрещать посещать фанату матчи любимой команды на год.

Насколько я помню, в правилах ФИФА и УЕФА написано, что любая политическая реклама вовремя проведения футбольных матчей на стадионе не разрешается. Вполне логично, что после действий болельщика ЦСКА последовало наказание в соответствии с Административным кодексом. Если бело-красно-белый флаг был вывешен с точки зрения поддержки протестов Белоруссии, либо это было сделано с точки зрения поддержки главного тренера ЦСКА, то в любом случае это проявление политики. А это недопустимо. Нарушение было, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, наказывать действительно нужно было, но решение суда слишком жёсткое. Мужчина должен был отделаться административным штрафом и непосещением одного-двух матчей.

Нужно ли было наказывать? Конечно. Но в данном случае можно было обойтись административным штрафом, потому что меры запрета посещения футбольных матчей — крайняя, которая может быть применена (кроме уголовного наказания). Не думаю, что проявление политической рекламы в руках болельщика может быть подвержено такому суровому наказанию. Можно было отделаться административным штрафом и запретить одну-две игры, не больше. Но, к сожалению, у нас практика работы правоохранительных органов и судейского сообщества в отношении футбольных фанатов крайне жёсткая, если не сказать жестокая. Все правонарушения, которые допускаются фанатами, всегда почему-то наказываются по верхней шкале, что, на мой взгляд, не является правильным, потому что фанаты — такие же люди, наши граждане, с которыми можно и нужно работать и общаться, — заключил он.

Ранее Савёловский районный суд Москвы на год запретил фанату ЦСКА посещать футбольные матчи. Мужчина на одной из игр вывесил на трибуне бело-красно-белый флаг Белоруссии, который символизирует солидарность с протестами в стране.

Также болельщик получил штраф в размере трёх тысяч рублей. Сам болельщик свои правонарушения не признал, писал NEWS.ru.