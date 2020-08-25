СМИ: опубликованный в Сети факс Месси «Барселоне» оказался фальшивкой

https://static.news.ru/photo/149f1194-e78c-11ea-a939-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Peter Schatz/Pool UEFA/Global Look Press

Обнародованный в Интернете факс, в котором аргентинский футболист Лионель Месси якобы просит руководство «Барселоны» его отпустить, оказался фальшивкой. По информации журналистов, содержание документа не соответствуют подлинному обращению звезды к руководству клуба.

В Сети 25 августа 2020 года появилась информация, что Месси уведомил команду о желании расторгнуть действующее соглашение с «сине-гранатовыми». После этого на онлайн-ресурсах разместили факс, в котором спортсмен «обратился» к менеджерам «Барсы», передаёт издание Mundo Deportivo.

Последние полгода информация о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны» всё чаще мелькала в СМИ, поэтому любое очередное упоминание о возможной смене прописки аргентинца воспринималась многими не всерьёз. Но на этот раз ситуация кардинально изменилась. Месси отправил в клуб официальный факс с запросом о расторжении контракта. В ответ на это «Барселона» решила подать в суд на футболиста, президент клуба Жозеп Бартомеу чуть было не покинул свой пост, а глава Каталонии уже выразил благодарность аргентинцу за годы, проведённые в их команде.

Месси якобы решил покинуть «Барселону» на фоне недовольства сложившейся ситуацией в клубе. По словам футболиста, после поражения со счётом 2:8 от немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов он больше видит себя вне «Барселоны», нежели в команде. В свою очередь руководство «Барселоны» уже ответило на запрос Месси и подчеркнуло, что у нападающего нет юридических пунктов, которые позволяют так скоро покинуть клуб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман провёл встречу с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Согласно информации Deportes Cuatro, наставник клуба твёрдо подчеркнул, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек. Как уточняется, встреча футболиста с тренером прошла не во враждебной, но в определённо напряжённой обстановке.