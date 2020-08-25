Главный тренер «Барселоны» заявил Месси, что поблажек в клубе не будет

https://static.news.ru/photo/8faeecd0-e712-11ea-890c-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Netherlands v Estonia/Global Look Press

Новый главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман провёл встречу с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

Согласно информации Deportes Cuatro, наставник клуба твёрдо подчеркнул, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек. Как уточняется, встреча футболиста с тренером прошла не во враждебной, но в определённо напряжённой обстановке.

Сам Месси остался недоволен позицией Кумана. При этом наставник специально обращал внимание футболиста на тот факт, что он является одним из ключевых игроков «Барселоны».

Ранее NEWS.ru писал, что Месси решил покинуть «Барселону» на фоне недовольства сложившейся ситуацией в клубе. По словам футболиста, после поражения со счётом 2:8 от немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов он больше видит себя вне «Барселоны», нежели в команде.

В свою очередь руководство «Барселоны» уже ответило на запрос Месси и подчеркнуло, что у нападающего нет юридических пунктов, которые позволяют так скоро покинуть клуб.