https://static.news.ru/photo/4dc5c1e4-2ae4-11ea-abf5-fa163e074e61_660.jpg Карим Бензема Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Реал Мадрид» не намерен отпускать 32-летнего нападающего Карима Бензема.

Испанский клуб готов продлить контракт с французским форвардом до лета 2023 года. Действующее соглашение истекает в июне 2021, сообщает AS.

Бензема выступает за мадридский коллектив с 2009 года. В текущем сезоне он сыграл 23 матча и набрал 23 очка (16 голов и семь результативных передач). За годы, проведённые в королевском клубе, француз набрал 369 очков (238+131).

Испанская пресса сообщила, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернётся в мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно, ранее писал NEWS.ru.