«Реал Мадрид» не намерен отпускать 32-летнего нападающего Карима Бензема.
Испанский клуб готов продлить контракт с французским форвардом до лета 2023 года. Действующее соглашение истекает в июне 2021, сообщает AS.
Бензема выступает за мадридский коллектив с 2009 года. В текущем сезоне он сыграл 23 матча и набрал 23 очка (16 голов и семь результативных передач). За годы, проведённые в королевском клубе, француз набрал 369 очков (238+131).
Испанская пресса сообщила, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернётся в мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно, ранее писал NEWS.ru.
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