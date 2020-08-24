Пять фишек РПЛ: почему «Уфа» хочет сняться и зачем Попов ушёл в «Сочи»

Волевая победа «Спартака» в первом столичном дерби сезона, скандалы в «Уфе» и «Ростове», дружные поражения преследователей «Зенита», взлёт «Сочи» — NEWS.ru представляет самые яркие события очередного тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Травма Миранчука как возможное спасение Николича

Битва московских «Спартака» и «Локомотива» хотя и оставила без ответа волнующие болельщиков вопросы — например, почему не играет новичок «красно-белых» Александр Кокорин и не уедет ли он в итальянскую «Рому» вместо дебюта за команду Доменико Тедеско — многое прояснила в судьбе обоих популярных клубов.

Скажем, «Спартак» предъявил достаточно весомые доказательства своего игрового и тактического прогресса: команда наглядно продемонстрировала, что готова играть не только на контратаках, но и первым номером, в позиционном нападении. При этом Тедеско, вернувшийся к непосредственному исполнению тренерских обязанностей после болезни, приятно удивил тактической гибкостью, постоянно внося коррективы в расстановку игроков на поле и их функционал.

И самое главное, что этот прогресс — отнюдь не следствие «быстрых» травм Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука по ходу первого тайма: «красно-белые» навязывали свою игру «железнодорожникам» и до вынужденных замен у соперника.

Ну а для наставника «красно-зелёных» Марко Николича наступают тяжёлые времена. В принципе и раньше у болельщиков и специалистов часто возникал один и тот же вопрос: а что ждёт «Локо» после ожидаемого отъезда брата Алексея в европейский (почти наверняка — итальянский) клуб? Нынешним летом Миранчук фактически в одиночку паровозом тащил команду, добыв для неё прямую путёвку в Лигу чемпионов и позволив успешно стартовать в новом сезоне. Но теперь, когда из-за повреждения задней поверхности бедра Алексей выбыл на две-три недели (то есть до возобновления чемпионата после грядущей паузы на матчи сборных), «железнодорожники» могут угодить в тупик. По крайней мере, в поединке с петербургским «Зенитом» через тур команда Николича рискует, мягко говоря, столкнуться с непреодолимыми игровыми проблемами.

Правда, в травме Миранчука есть, как ни парадоксально, и неожиданный плюс. Пропустив несколько матчей РПЛ и игры за сборную, лидер «Локо» может передумать насчёт отъезда за рубеж. Или на Апеннинах созреет решение пока попридержать этот трансфер. По идее, Николич должен денно и нощно молиться, чтобы события развивались именно по такому сценарию. Ведь тогда у «Локомотива» есть шанс не провалить нынешний сезон.

«Не удавшийся фарм-клуб» взял пример со «Спартака»

Владелец «красно-белых» Леонид Федун своим демаршем после стартового матча нынешнего чемпионата с «Сочи» (2:2), как выяснилось, задал новый тренд. Теперь, вспоминая цитату из известной комедии Георгия Данелия, «я думаю, пойдут с 33 зубами». И действительно, уже в четвёртом туре в роли специалиста завода безалкогольных напитков Ивана Сергеевича Травкина (точнее, завистника главного героя фильма «Тридцать три») выступила «Уфа», заявившая о готовности сняться с чемпионата страны, если хотя бы ещё раз в матче с участием башкирской команды будет иметь место безобразное судейство.

Председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов весьма эмоционально изложил претензии в адрес арбитра Михаила Вилкова, работавшего на домашнем поединке команды Вадима Евсеева с «Ростовом». С этими высказываниями можно согласиться в главном: общий уровень судейства в российском футболе действительно не выдерживает никакой критики. И введение системы VAR, похоже, не помогает отечественным арбитрам, а зачастую даёт обратный эффект.

Впрочем, Мурзагулов в эмоциональном запале допустил и откровенное искажение фактов, заявив, например, что нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов не заслуживал красной карточки, поскольку случайно, без всякого умысла въехал шипами бутсы защитнику ростовчан Алексею Козлову по ноге. А вот хавбека дончан Хорена Байрамяна, дескать, следовало мгновенно изгнать с поля за опасную игру высоко поднятой ногой.

При всём том, что Вилков и правда является весьма одиозной фигурой в российском сообществе футбольных рефери и заслуживает если не проверки на полиграфе (как того потребовал один из боссов «Уфы»), то хотя бы временного отстранения от работы на матчах РПЛ, но в конкретном матче он фактически сохранял нейтралитет. Ведь и Кротову, и Байрамяну были показаны жёлтые карточки — просто фол уфимца при содействии VAR был переквалифицирован в более тяжкое нарушение, поэтому он и был удалён. Ошибка рефери в данном случае лишь в том, что он «пожалел» обоих нарушителей, не показав им сразу прямые красные карточки.

Но при этом удаление Кротова случилось на 39-й минуте, а Байрамян прошёл по лезвию ножа на 82-й, через три минуты после того, как ростовчане забили единственный и победный мяч. Отсюда можно сделать вывод, что даже удаление полузащитника «жёлто-синих», которое уравняло бы составы команд, вряд ли могло помочь «Уфе» отыграться за оставшиеся десять минут.

Резюме здесь простое: с судейством в РПЛ действительно нужно что-то делать — например, радикальным способом вырвать «лишние» зубы, как в той комедии. Но при этом руководителям клубов не следует увлекаться игрой в ультиматумы и грозить снятием с чемпионата. Даже если ты «не удавшийся» фарм-клуб «Спартака».

«Коллективное невмешательство» псевдоконкурентов чемпиона

Четвёртый тур РПЛ был примечателен дружными поражениями клубов, вроде бы имеющих основания претендовать на высокие места в таблице чемпионата. Сразу четыре потенциальных конкурента питерского «Зенита» потеряли по три очка, словно став жертвами коллективного помешательства. А точнее — невмешательства в дела лидера турнира. «Локомотив», как уже сказано, проиграл в дерби «Спартаку» (1:2), «Краснодар» оступился в Екатеринбурге (0:1), столичное «Динамо» фактически без шансов было низложено «Арсеналом» в Туле (0:2), а ЦСКА в сумасшедшей концовке дома уступил казанскому «Рубину» (1:2).

В итоге весь квартет кандидатов на роль свиты петербургского короля синхронно откатился за пределы призовой тройки, увеличив своё отставание от гегемона до пяти-шести очков. И это после всего лишь четырёх проведённых каждой командой матчей!

Естественно, у каждого клуба были свои причины поражения. Для одних эта неудача может стать точкой отсчёта падения (к примеру, проблемы «железнодорожников» описаны выше), для других — инициировать расставание с главным тренером (как тут не вспомнить июньский побег наставника «армейцев» Виктора Гончаренко в родную Белоруссию), а третьих может наоборот подхлестнуть и раззадорить (ставим знак вопроса возле «Динамо»).

Но пока напрашивается оперативный вывод по текущей ситуации: реального соперника у «Зенита» на данный момент в премьер-лиге нет. Предвидится ли? Тоже большой вопрос. У «Локомотива» многое зависит от разрешения ситуации с отъездом Миранчука. ЦСКА в очередной раз может оказаться в роли «витязя—красноармейца» на распутье: с каким батькой ему двигаться дальше? «Краснодару» мешают перманентные проблемы с отсутствием психологии победителя и неспособностью биться за результат через не могу.

О выскочившем на вторую строчку в таблице «Спартаке» пока и вовсе не будем спешить говорить исключительно в восторженных тонах. Позитивная динамика в игре «красно-белых» однозначно имеется, но её надобно закрепить и развить серией матчей на таком же уровне.

Пока же есть все основания утверждать, что чемпионат у нас разделился по принципу «Питер и все остальные». Борьба на вершине ведётся за места со второго и далее, поскольку первое застолбил за собой «сине-бело-голубой» футбольный монстр.

В городе Сочи белые ночи?

Вместе со «Спартаком» на второе место в РПЛ после четырёх туров неожиданно для многих взобрался ФК «Сочи». Впрочем, кто-то может затеять дискуссию, чья первая после «Зенита» позиция в текущем рейтинге клубов премьер-лиги более сюрпризная — «красно-белых» или южан?

Вопрос действительно актуальный, если снова затронуть как никогда актуальную в начале нынешнего сезона тему неофициальных дочерних команд, существующих «под присмотром» топ-клубов. Поскольку «курортники» пользуются покровительством... Ну это и так всем известно. Короче, статус фарм-клуба питерского чемпиона позволяет и «Сочи» не забивать голову проблемами типа «как сохранить прописку в премьер-лиге на будущий сезон». А при таком раскладе, почему бы не замахнуться на Вильяма нашего Шекспира? То есть на путёвку в Лигу Европы — или теперь в новый еврокубковый турнир под названием Лига конференций.

Справедливости ради отметим, что главный тренер черноморцев Владимир Федотов плодотворной и эффективной работой в «Оренбурге» доказал свою состоятельность и право возглавлять команду, ставящую высокие цели. В минувшем сезоне он справился с ролью спасателя, придя в тонувший «Сочи» посреди чемпионата. А теперь же получил возможность подготовить команду к сезону и пройти весь путь от начала и до конца.

Конечно, не обошлось и без кадровых проблем: в короткое летнее межсезонье «курортники» лишились сразу трёх важных игроков атаки. Александра Кокорина увёл «Спартак», Андрей Мостовой вернулся из аренды на берега Невы, а Александр Карапетян отправился изучать красоты России в постоянных путешествиях с бездомным «Тамбовом». Но подоспело и подкрепление: «Зенит» по-родительски отдал в аренду Эммануэля Мамману. Из «Динамо» на обжитый юг России (за время выступления в «Краснодаре») перебрался Жоаозиньо, а теперь ещё и с «Ростовом» получился удачный чейндж — Дмитрия Полоза на Ивелина Попова.

В общем, дела у клуба с Черноморского побережья явно идут неплохо. Настолько неплохо, что можно даже немного перефразировать строчку из известного шлягера 90-х годов прошлого века: «В городе Сочи белые ночи». Заботливый «папа» тому гарантом.

Ну и про обстоятельства возникшего на данный момент паритета по набранным очкам со «Спартаком» тоже не следует забывать.

Как поссорились Ивелин Иванович с Валерием Георгиевичем

Прямо в разгар четвёртого тура и буквально накануне матча «Ростова» в Уфе в стане донского клуба разгорелся скандал. Болгарский полузащитник и капитан «жёлто-синих» Ивелин Попов опубликовал в соцсетях довольно пространное объяснение, по какой причине он расстаётся с донской командой.

Не верьте, что я ухожу из-за денег! <...> Да, деньги важны, но не важнее, чем честь и достоинство! <...> У меня были несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что капитан — это просто слово: «Тебе платим денег — ты закрываешь рот и играешь!!!» Прошу прощения у всех, но я как человек и затем как капитан, который должен защищать интересы команды и коллектива, никак не могу совместить эти слова с моей моралью и «сложным характером», — написал Попов на своей странице в Instagram.

На это главный тренер ростовчан Валерий Карпин заявил в эфире телеканала «Матч Премьер», что Попов потребовал гарантировать ему в каждом матче по 90 минут игрового времени.

Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все игры — это раз. И второе — мне никогда никто не будет говорить, кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет, — парировал Карпин.

И добавил, что если кого-то что-то не устраивает, то этот футболист должен обращаться к руководству клуба и решать вопросы по контракту.

На самом деле этот скандал вырос из желания Попова, чей контракт с «Ростовом» заканчивался летом 2021 года, подписать с клубом новое соглашение сроком ещё на два-три года. Однако руководство донского клуба не хотело продлевать сотрудничество на столь длительный срок с достаточно возрастным футболистом: в конце октября Ивелин Иванович вступит в возраст Христа.

Возникшие на этой почве разногласия между сторонами в итоге разрешились при помощи обмена: Попов отправился в «Сочи», а на берега Дона проследовал атакующий полузащитник Дмитрий Полоз, кстати, в прошлом уже игравший за «Ростов».

Все вроде бы остались довольны, но по мнению многих специалистов, в выигрыше всё-таки остались черноморцы. Хоть Полоз и моложе болгарина почти на четыре года, но его карьера в последнее время выглядит постепенно, но неуклонно угасающей. А вот Владимир Федотов в лице Попова получил качественного игрока средней линии и настоящего бойца на футбольном поле, который наверняка принесёт «Сочи» немало пользы.