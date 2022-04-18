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Футбол

Путин назвал «Спартак» национальным достоянием

Президент России поздравил красно-белых со 100-летним юбилеем
12:01, 18 апреля 2022
Путин назвал «Спартак» национальным достоянием Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил московский футбольный клуб «Спартак» со 100-летним юбилеем. Президент назвал команду национальным достоянием.  

История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране, — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

По его словам, победы и достижения «Спартака» — общая гордость и национальное достояние России.

«Спартак» был основан в 1922 году. Команда является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России.

Ранее в понедельник Останкинская башня окрасилась в спартаковские цвета в честь столетия клуба.

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