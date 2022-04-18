Путин назвал «Спартак» национальным достоянием

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В период с 2015 по 2020 год 15 игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) сдали положительные тесты на допинг, сообщает Daily Mail. У 12 футболистов в организме были обнаружены вещества, которые повышают работоспособность. Ни один из уличённых в употреблении допинга не был наказан.

Среди найденных в допинг-пробах запрещённых веществах были кокаин, амфетамин и кортикостероиды. Британское антидопинговое агентство (UKAD) отмечает, что санкции к игрокам не были применены из-за того, что допинг попал организм или...