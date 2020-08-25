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Президент Каталонии поблагодарил Месси за игру в составе «Барселоны»

22:25, 25 августа 2020 14
Фото: Global Look Press

Президент Каталонии Жоаким Торра-и-Пла поблагодарил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за игру в составе футбольного клуба.

Соответствующий пост глава Каталонии выложил в Twitter.

Каталония всегда будет вашим домом. Большое спасибо за всё это время необыкновенного футбола и радости. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим игроком в мире. И никогда не забудем благородного спортсмена. Лео Месси, [кавалер] Креста Сан-Жорди, — написал Торра-и-Пла.

Ранее NEWS.ru писал, что Месси решил покинуть «Барселону» на фоне недовольства сложившейся ситуацией в клубе. По словам футболиста, после поражения со счётом 2:8 от немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов он больше видит себя вне «Барселоны», нежели в команде.

В свою очередь руководство «Барселоны» уже ответило на запрос Месси и подчеркнуло, что у нападающего нет юридических пунктов, которые позволяют так скоро покинуть клуб.

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