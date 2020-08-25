Президент Каталонии поблагодарил Месси за игру в составе «Барселоны»

https://static.news.ru/photo/e9b1f78a-e709-11ea-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент Каталонии Жоаким Торра-и-Пла поблагодарил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за игру в составе футбольного клуба.

Соответствующий пост глава Каталонии выложил в Twitter.

Каталония всегда будет вашим домом. Большое спасибо за всё это время необыкновенного футбола и радости. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим игроком в мире. И никогда не забудем благородного спортсмена. Лео Месси, [кавалер] Креста Сан-Жорди, — написал Торра-и-Пла.

Catalunya serÃ sempre casa teva. Moltes grÃ cies per tots aquest temps de felicitat i dâun futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del mÃ³n. I un noble esportista No tâoblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 25, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Месси решил покинуть «Барселону» на фоне недовольства сложившейся ситуацией в клубе. По словам футболиста, после поражения со счётом 2:8 от немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов он больше видит себя вне «Барселоны», нежели в команде.

В свою очередь руководство «Барселоны» уже ответило на запрос Месси и подчеркнуло, что у нападающего нет юридических пунктов, которые позволяют так скоро покинуть клуб.