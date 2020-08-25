Президент «Барселоны» готов уйти в отставку, если Месси останется в клубе

https://static.news.ru/photo/992d4572-e70d-11ea-9498-fa163e074e61_660.jpg Хосеп Мария Бартомеу Фото: fcbarcelona.com

Если нападающий «Барселоны» Лионель Месси решит остаться в команде, президент клуба Хосеп Мария Бартомеу готов покинуть свою должность.

Об этом журналистам BBC сообщил источник. Руководитель клуба собрал экстренный совет директоров.

Ранее NEWS.ru писал, что Месси решил покинуть «Барселону» на фоне недовольства сложившейся ситуацией в клубе. По словам футболиста, после поражения со счётом 2:8 от немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов он больше видит себя вне «Барселоны», нежели в команде.

В свою очередь руководство «Барселоны» уже ответило на запрос Месси и подчеркнуло, что у нападающего нет юридических пунктов, которые позволяют так скоро покинуть клуб.