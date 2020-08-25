Президент «Барселоны» готов уйти в отставку, если Месси останется в клубе

Если нападающий «Барселоны» Лионель Месси решит остаться в команде, президент клуба Хосеп Мария Бартомеу готов покинуть свою должность.
Об этом журналистам BBC
Ранее NEWS.ru писал, что Месси решил покинуть «Барселону» на фоне недовольства сложившейся ситуацией в клубе. По словам футболиста, после поражения со счётом 2:8 от немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов он больше видит себя вне «Барселоны», нежели в команде.
В свою очередь руководство «Барселоны» уже ответило на запрос Месси и подчеркнуло, что у нападающего нет юридических пунктов, которые позволяют так скоро покинуть клуб.
Добавьте наши новости в избранные источники