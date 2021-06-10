Премьер-министр Венгрии осудил преклоняющих колено футболистов

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался по поводу движения Black Lives Matter. Слова министра передаёт HVG.

8 июня во время товарищеского матча между сборными Венгрии и Ирландии болельщики, принимающей стороны, освистали ирландских футболистов за то, что они опустились на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter (Жизнь темнокожих имеет значение).

По мнению министра, преклонение не вызывает ни малейшего сочувствия. Орбан уверен, что в каждой стране этот жест имеет своё значение.

Венгерские мужчины преклоняют колено в трёх случаях: перед Богом, перед страной и когда делают предложение своей возлюбленной. Коленопреклонение возникло в рабовладельческих странах, а наша страна никогда такой не являлась, поэтому мы не видим в этом важности, — сказал политик.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии 12 июня.

Ранее сообщалось, что игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред сравнил остроту проблемы расизма в Англии и на Украине (где он ранее выступал за донецкий «Шахтёр»).