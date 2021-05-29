Игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал о расизме на Украине и в Англии

https://static.news.ru/photo/6a12bc6c-c052-11eb-91df-96000091f725_660.jpg Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press

Игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред в беседе с изданием Globo Esporte сравнил остроту проблемы расизма в Англии и на Украине (где он ранее выступал за донецкий «Шахтёр»).

По словам полузащитника, он считал Украину расистской страной, однако там он с этим явлением не встречался. Бразилец столкнулся с расизмом после переезда в Манчестер.

Фред отметил, что оскорбления на расовой почве участились в последнее время. Он связал это с ростом популярности соцсетей. Футболист отметил, что сейчас каждый может создать аккаунт в одном из популярных сервисов, чтобы оскорблять людей. Фред призвал к решительной борьбе с этой проблемой.

В прошедшем сезоне 28-летний бразилец сыграл 30 матчей за МЮ, в которых забил один гол. С 2014 года он 11 раз выходил на поле в качестве игрока национальной сборной.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время Олимпиады в Токио в знак солидарности с движением Black Lives Matter.